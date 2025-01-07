Erkal’ın mirası sahneye taşınıyor

Kültür Sanat Servisi

Oyuncu Tülay Günal ve besteci-müzisyen Yiğit Özatalay, tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın mirasını müzikalle sahneye taşıyor. Gösteri, dört müzisyen ve iki oyuncudan oluşan bir kadroyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnelenecek.

Müzikalin yönetmeni ve oyuncusu Tülay Günal, Genco Erkal’ın anısına sahip çıktığını belirterek "Sahip çıkacağız politik tiyatro anlayışına, onun yolundan ilerleyeceğiz ve üstüne ne ekleyebiliriz, önemli olan bu" dedi.





