Erkan Baş: Adalet Bakanlığı, Demirtaş ile görüşme talebimizi reddetti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Adalet Bakanlığı'na verdikleri dilekçenin gerekçesiz şekilde reddedildiğini açıkladı.

Baş, "Edirne Cezaevi’nde tutulan Sevgili Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na verdiğim dilekçe, hiçbir gerekçe gösterilmeden 'uygun görülmemiştir' yanıtıyla geçiştirildi" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baş, yanıtın kendilerine yazılı olarak iletilmesi talebine de olumlu karşılık verildiğini belirterek "Adalet Bakanlığı keyfi ve gerekçesiz uygulamalarına son vermelidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, özgürlük ve demokrasi, barış ve kardeşlik için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HUKUKSUZLUĞUN KAYIT ALTINA ALINMASI BİLE ENGELLENİYOR"

Erkan Baş'ın açıklaması şöyle:

"Edirne Cezaevi’nde tutulan Sevgili Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na verdiğim dilekçe, hiçbir gerekçe gösterilmeden “uygun görülmemiştir” yanıtıyla geçiştirildi. Bu yanıtın yazılı olarak iletilmesi talebimize de olumlu karşılık verilmedi. Hukuksuzluk, gerekçesiz kararlarla katmerlenmekte; üstelik bu hukuksuzluğun kayıt altına alınması dahi hukuksuzca engellenmektedir. Adalet Bakanlığı keyfi ve gerekçesiz uygulamalarına son vermelidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, özgürlük ve demokrasi, barış ve kardeşlik için mücadeleye devam edeceğiz."