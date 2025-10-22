Giriş / Abone Ol
Erkan Baş: Can Atalay hakkındaki AYM kararı uygulanmalı, hemen tahliye edilmelidir

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere tüm milletvekillerine çağrıda bulunarak, "Can Atalay hakkındaki AYM kararı uygulanmalıdır. Can Atalay'ın TBMM'ye kaydı derhal yapılmalı ve hemen tahliye edilip görevine başlaması sağlanmalıdır" dedi.

  • 22.10.2025 16:01
  • Giriş: 22.10.2025 16:01
  • Güncelleme: 22.10.2025 16:04
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi tutuklusu Can Atalay'ın tahliye edilmesi ve TBMM'ye kaydının yapılmasını istedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen hâlâ hapiste olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere tüm milletvekillerine çağrıda bulunan Baş, "Can Atalay hakkındaki AYM kararı uygulanmalıdır. Can Atalay'ın TBMM'ye kaydı derhal yapılmalı ve hemen tahliye edilip görevine başlaması sağlanmalıdır" dedi.

Baş, bunun, TBMM çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerinin Parlamento'ya ve Türkiye'deki milyonlarca vatandaşa karşı sorumluluğu olduğunu ifade etti.

