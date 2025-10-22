Erkan Baş: Can Atalay hakkındaki AYM kararı uygulanmalı, hemen tahliye edilmelidir

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi tutuklusu Can Atalay'ın tahliye edilmesi ve TBMM'ye kaydının yapılmasını istedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen hâlâ hapiste olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere tüm milletvekillerine çağrıda bulunan Baş, "Can Atalay hakkındaki AYM kararı uygulanmalıdır. Can Atalay'ın TBMM'ye kaydı derhal yapılmalı ve hemen tahliye edilip görevine başlaması sağlanmalıdır" dedi.

Baş, bunun, TBMM çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerinin Parlamento'ya ve Türkiye'deki milyonlarca vatandaşa karşı sorumluluğu olduğunu ifade etti.