Erkan Baş hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkında “Cumhurbaşkanına alanen hakaret” suçlamasıyla re'sen soruşturma açıldı.

Gazete Duvar'dan Furkan Karabay'ın haberine göre Erkan Baş'ın dokunulmazlığının kaldırılması gündemde.

Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Dosyaları, 26 Şubat’ta Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri arasında CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ve TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş bulunuyor.

PELİKANCILAR İDDİASI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkındaki soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Soruşturmada Erkan Baş’a, “Cumhurbaşkanına alanen hakaret” suçlaması yöneltildi.

Soruşturmanın, AKP içerisindeki gruplardan “Pelikancılar”ın merkezi Bosphorus Global (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) projesi Yekvücut’un paylaşımıyla açtığı görüldü.

Soruşturma dosyasında, Yekvücut adlı X hesabından 15 Ekim 2024 tarihinde Erkan Baş’ın “Arkadaşlar önümüzdeki görevler çok net, bakın çok net. Bir, Recep Tayyip Erdoğan’ı tarihin çöplüğüne göndereceğiz” sözlerini paylaşıldığı belirtildi.

Baş’ın sözlerinin paylaşılması üzerine “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

BARTIN PAYLAŞIMI DA SUÇ SAYILDI

Soruşturma dosyasında, Erkan Baş hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurusu da olduğu görüldü. 15 Ekim 2022 tarihinde yapılan başvuruda Baş’ın, Bartın maden faciası üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımı yer aldı.

Baş, “Bartın’dayız, Erdoğan geliyor diye bütün alanı boşalttılar. Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi o da olay yerine dönüyor! Senin kaderin zengin olmak da madencinin kaderi ölmek mi” ifadelerini kullanmıştı.

7 YILA KADAR HAPİS İÇİN İDDİANAME HAZIRLANMASI GÜNDEMDE

İki farklı konuşmayı soruşturma dosyasına ekleyen Başsavcı Vekili Akıncı, Baş’ın zincirleme şekilde “Cumhurbaşkanı hakaret” suçunu işlediğini öne sürdü.

Akıncı’nın TBMM’ye gönderdiği yazıda, Baş hakkında 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlamak için dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini belirtti.