Erkan Baş'tan 'Can Atalay' çağrısı: Meclis 15 Ağustos’tan önce toplanmalı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gezi Davası'nda hüküm giyen Can Atalay'ın durumuna ilişkin Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Mİlletvekili seçilen ancak vekilliği hukuksuzca düşürülen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi, "milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna" ilişkin karar vermişti.

Karar sonrası Meclis'in olağanüstü toplanması beklenirken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Erkan Baş Meclis'te bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baş, "AYM'nin verdiği son karar TBMM'de gerçekleştirilen işlemin yok hükmünde olduğunu kanaate aldı ve Can Atalay'ın Hatay Milletvekili olduğunu bize bir kez daha teyit etti" dedi.

"CAN ATALAY'IN MECLİS KÜTÜĞÜNE KAYDI YAPILMALI"

"Bizim talebimiz, beklentimiz bir an önce Can Atalay'ın Meclis kütüğüne kaydının yapılması" diyen Baş, "Daha önce gerçekleştirilen işlem yok hükmündeyse nasıl daha önce milletvekili seçildikten sonra kaydı yaptırıldı, İnsan Hakları Komisyon Üyesi seçildiyse aynı işlemin devam etmesi gerekiyor. Bununla ilgili atılması gereken adımlara dair Meclis'in bir değerlendirme yapması gerekiyor Hukuk İşleri'nin" ifadelerini kullandı.

Erkan Baş, şöyle devam etti: "Ardından talebimiz, Meclis'in bu konuyu bir genel görüşme olarak olağanüstü toplantıyla görüşmesi. Meclis'te grubu olan partiler ve Meclis'te bulunan partilerin tümüyle görüşmeler gerçekleştirildi. CHP, DEM Parti, Saadet-Gelecek grupları, DEVA partisi milletvekilleri, EMEP milletvekilleri, Demokrat Partisi milletvekilleri bizim çağrımıza destek vereceklerini, ortak bir imzayla Meclis'in bu konuyu görüşmesi konusunda imzalar atıldı."

Takvim tartışması olduğunu kaydeden Baş, şunları ifade etti: "Bizim beklentimiz 15 Ağustos'taki Mahmud Abbas'ın konuşma yapacağı olağanüstü toplantıdan önce Meclis'in toplanması. AYM'nin bu kararı varken bu karar yokken hiç yokmuş gibi toplanılmasının doğru olmadığını ifade ettik. O günün öneminin farkındayız, Filistin meselesinin dünya açısından öneminin farkındayız. Dünyanın gözü burada olacakken başka konuların gündeme gelmesini tercih etmeyeceğimi söyledik."

KURTULMUŞ '16 AĞUSTOS'U ÖNERDİ

"Meclis'te temsil edilen partilerin tümüyle görüşmeler gerçekleştirildi. Takvim tartışması var. Bizim beklentimiz Mahmud Abbas'ın konuşma yapacağı 15 Ağustos'tan önce Meclis'in toplanması" ifadesini kullanan Baş, şöyle devam etti:

"Sayın Başkana '16 Ağustos olabilir mi' diye bir öneri sundu. Bunun için de kendisine teşekkür ediyorum, demek ki Meclis'in de gündeminde bu konu. Meclis Başkanlığı'ndan beklentimiz somut adımların atılması ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez daha tescil edilmesiyle beraber tahliye edilmesinin yolunun açılması, tahliye sonrası yemin ederek görevine başlaması.

Beklentimiz 14 Ağustos, 15 Ağustos'tan önce toplanması gerektiği konusunda ısrarcıyız. AYM'nin bir kararı var, bu karar yokmuş gibi başka bir gündemle Meclis'in toplanması, Meclis iradesi açısından doğru olmaz."