Erkan Baş'tan 'kırmızı kart' eleştirisi: Hakem rolünü doğru bulmuyoruz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP lideri Özgür Özel'in kırmızı kart kampanyasını eleştirdi.

"Muhalefetin tartışmadan yoluna devam etmesini önemsiyoruz" diyen Baş, Özel'i şu sözlerle eleştirdi:

"Tartışılan seçimse hemen seçim. Tayyip Erdoğan istifa etmeli ve Türkiye seçime gitmelidir. Ama iş kırmızı kart tartışmasına geldiğinde ortada kuralları İş kırmızı kart tartışmasına geldiğinde, ortada kuralları, tarafları belli, adil bir müsabaka varmış, biz de o müsabakanın hakemiymişiz gibi davranmayı kendi adımıza doğru bulmuyoruz. Türkiye'de çok açık bir taraflaşma vardır. Bir tarafta eşitlik isteyenler diğer tarafta totaliter bir yönetim isteyenler vardır. Dolayısıyla her türlü hileye sahtekarlığa başvuran, büyük paralı şikeli takımlarla oynayan bir iktidar karşısında hakem rolünü doğru bulmuyoruz."