Erkan Baş'tan maden işçilerine destek: "Açlıklarını paylaşacağım"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Doruk Madencilik işçileriyle dayanışma çağrısında bulunarak, "Maden işçilerinin, çocuklarının karnı doyana kadar onlarla birlikte açlığı paylaşacağım ve seslerinin duyulması, haklarının iade edilmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Sosyal medya hesabından Kurtuluş Parkı'nda eylemlerine devam eden Doruk Madencilik işçilerine destek açıklaması yapan Baş, video mesajında, "Bildiğiniz gibi Doruk Madencilik işçileri günlerdir hakları için direnişteler. Önce Bağımsız Maden İş Sendikası'nın öncülüğünde yüzlerce kilometre yolu yürüyerek açtılar ve Ankara'ya geldiler. Bakanlık ve devlet yetkilileriyle Ankara'da seslerini duyurmak istediler, görüşmeler yapmak istediler fakat sesleri duyulmak istenmeyince beş gün önce madenciler bir karar alarak açlık grevine başladılar" dedi.

"İŞÇİLERİN ÇOCUKLARININ KARNI DOYANA KADAR ONLARLA AÇLIĞI PAYLAŞACAĞIM"

Maden işçilerinin aylardır evlerine ekmek götüremedikleri, çocuklarını aç bırakmak zorunda kaldıkları için artık son çare olarak açlık grevine başvurduklarını hatırlatan Baş, şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir işçi arkadaşlarımız seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Her şeyi yaptılar, yüzlerce kilometre yolu yürüyerek geldiler. İnsanlar onların sesini duysun, devlet onların sesini duysun, Bakanlık onların sesini duysun diye bir çaba içerisindeler. Ama sesleri duyulmadı. Bundan 5 gün önce işçi arkadaşlarımız seslerinin duyulmadığını fark ettikleri anda açlık grevine başladılar. Söyledikleri özetle şu, ‘Biz zaten yerin altında ölüme terk ediliyorduk, yerin üstünde açlığa terk ediliyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz aç; kiramızı ödeyemiyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Sadece hakkımız olanı istiyoruz’.

Bakın, buradaki işçi arkadaşlar şu anda çalıştıkları, alın teri döktükleri, emek verdikleri günlerin karşılığında hak ettiklerini talep ediyorlar. Ama her gün servetlerine servet katan patronlar işçilerin hak ettiklerini vermiyorlar. Bugün şirketin yaptığı resmi açıklamada da bu kabul edilmiş durumdadır. Diyorlar ki ‘Bu işçilerin haklarını biz vermedik’. Ama arkadaşlarımız artık bıçağın kemiğe dayandığını söylüyorlar."

"DEVLET KARŞILARINA SADECE POLİSİ ÇIKARIYOR"

Hakkını isteyen işçilerin polis saldırısına ve şiddete maruz kaldığını ifade eden Baş, şöyle devam etti:

"Çok açık söyleyeceğim. Dün 23 Nisan’dı. Meclis’teki Genel Kurul’da haberlerini aldım; çocuklarıyla, aileleriyle bu parkta buluştuklarını söylediler. Partinin Ankara İl Örgütü günlerdir onlarla beraber. Böyle bir haber gelince hemen Meclis’ten çıktım, akşamki resepsiyona falan da katılmadım. Burada maden işçisi arkadaşların yanına geldim ve onlara bir söz verdim. Dedim ki, ‘Sonuna kadar haklı bir mücadele sürdürüyorsunuz. Sizin bu mücadelenize ‘işçiler haksızdır’ diyen tek bir insan görmedim. Ama sizi haklı görmek yetmez, sizin yanınızda olmak gerekir. Bize düşen bir görev varsa, bize düşen bir sorumluluk varsa ne derseniz onu yapacağız. Önde durun derseniz gelir en önde dururuz; arkaya geçin derseniz gelir en arkaya geçeriz; ortada durun derseniz de geliriz içinizde bekleriz’. Sağ olsun işçi arkadaşlar teşekkür ettiler."

"ONLARLA AÇLIĞI PAYLAŞIYORUZ"

1 Mayıs hazırlıkları için gittiği İstanbul'dan döndüğünü aktaran Baş, şunları söyledi:

"Şu anda bütün Türkiye açısından en önemli gündem budur. İnsanlar çalışmalarına rağmen alın terinin karşılığını alamıyorsa... Bakın, kolay bir şey değil; yer altına giriyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz... Bu ülkede madencilerin nasıl çalıştığını belki yaşamadık ama pek çoğumuz biliyoruz. Biz bir günde 301 madencinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Biz Türkiye’de sayısız maden katliamında işçilerin hayatlarını kaybettiklerini biliyoruz. Biz Türkiye’de deprem olduğunda devlet ortada yokken madencilerin herkesten önce koşarak insanların hayatlarını kurtardığını biliyoruz.

Bu arkadaşlarımız kendi hayatlarını hiçe sayarak, elbette evlatlarını ama aynı zamanda bu ülkeyi kalkındırmak için emek veren, çalışan, ter döken insanlar. Bakın, hepsi 30’lu 40’lı yaşlarındadır ama yüzlerine baktığınızda sanki 65 yaşında, 75 yaşında gibi, ömürlerini vermişler. Biz bu maden işçisi arkadaşların bu kazalarda —adına kaza denilen iş cinayetlerinde— hayatlarını kaybettiklerini biliyoruz; kollarını, gözlerini, ayaklarını kaybettiklerini biliyoruz. Biz bunların gün ışığı görmeden madene girip gecenin bir karanlığında çıktıklarını, aylarca gün ışığı görmeden çalıştıklarını biliyoruz. Bunun sonucunda hepimize düşen bir görev vardır. Bütün yurttaşlara sesleniyorum: Ben burada işçilerle beraber açlık grevine giriyorum.

Ben buradan bütün kamuoyuna çağrı yapıyorum: Bu işçi arkadaşlar karınlarını doyurana kadar, bu işçi arkadaşların çocukları evlerinde karınları tok yatağa girene kadar ben bu arkadaşlarla beraberim. Onlarla açlığı paylaşıyoruz, onlarla mücadeleyi paylaşıyoruz."