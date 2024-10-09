Erkan Baş'tan Özgür Özel'e yanıt: Bu tavrı hiç doğru bulmuyorum

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in partisine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı katliamında hayatını kaybedenleri anarak başladı.

"DÜNKÜ TOPLANTI BOMBOŞTU"

TBMM Genel Kurulu'nda dün İsrail'e ilişkin kapalı oturum yapıldığını hatırlatan Baş, "Bütün açık yüreklilikle ifade etmem gerekiyor ki dünkü toplantıyla ilgili söylenebilecek hiçbir şey yok. Tümüyle bomboş; kamuoyunun, gazetelerde çok rahat takip edebileceği haberlerden derlenmiş konuşmalardan ibaret bir toplantıyı gerçekleştirdik" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT

Erkan Baş, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında Genel Kurula hitap etmek üzere salona giren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta karşılanmasıyla ilgili tartışmaları hatırlatarak, CHP lideri Özgür Özel'in TİP'i hedef alan sözlerine yanıt verdi.

"HELALLEŞMEYE DE YOKTUK, NORMALLEŞMEYLE DE YOKUZ"

"Biz zamanında helalleşmeye de yoktuk, bugün bir normalleşmeyle de yokuz. Biz muhalefete muhalefet etmeme anlayışının temsilcilerinden bir tanesiyiz." diyen Baş, parti olarak bu oturuma katılmama kararı aldıklarını belirtti. Baş, şöyle devam etti:

"CHP yönetimi bu tavrının gerekçelerini paylaşmak yerine, kendisini eleştiren yurttaşlara yanıt yetiştirme telaşına girmiş gibi gözüküyor. Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında TİP'i hedef alarak söylediği sözleri gerçekten şaşkınlıkla izledim. Herhangi bir partinin aldığı oyu küçümsemek siyasetten çok ayıptır. Özgür Özel gibi deneyimli bir siyasetçinin 'Onlara sözü ben verdim.' diye tekrar tekrar ifade etmesi anlaşılabilir bir durum değil; zaten bu gerçek de değil. Bu iktidara karşı toplumsal direnci zayıflatan bir yaklaşım içerisinde.

Keşke Özgür Özel TİP'i, AKP'ye karşı eksik muhalefet yaptığı için eleştirseydi. Bir muhalefet partisinin, başka bir muhalefet partisini 'Sen fazla kararlısın, sen eğilmiyorsun.' diye eleştirmesi, tek kelimeyle şaşkınlık verici bir durum. Bu tavrı hiç doğru bulmuyorum. Enerjimizi iktidara karşı mücadeleye karşı harcayalım. İktidarla normalleşirken muhalefetin kendisine benzemeyen unsurlarını kötü bir dile muhatap edenleri halkımıza şikâyet ediyoruz."