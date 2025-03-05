Erkan Baş'tan 'süreç' değerlendirmesi: Heba edilmemesi gereken önemli bir fırsat

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütüne yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısını değerlendirdi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Baş, çağrının ardından partide MYK ve PM toplantıları yaptıklarını söyledi.

Erkan Baş, Öcalan'ın PKK'ye yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını, "Türkiye siyasi tarihinin en önemli çağrılarından biri" olarak nitelendirdi.

"SAMİMİ ADIMLAR ATILMALI"

Bu çağrıyı olumlu karşıladıklarını dile getiren Baş, "Heba edilmemesi gereken önemli bir fırsat. Bu fırsatın değerlendirilmesi, hiç şüphe yok ki bundan sonra atılacak samimi adımları zorunlu kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Baş, "Bu süreç, kamuoyuna karşı şeffaf, halkın ve toplumsal muhalefetin katkılarına açık, TBMM'nin zemininde sürdürülecek ve baştan sona hukuki güvence altına alınacak bir süreç olmak zorundadır" diye konuştu.