Erkan Baş yanıtladı: İmamoğlu, kayyum gündemi nedeniyle TİP ile görüşecek mi?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayyum atamaları sonrası kendilerinde talep edilen randevuya Mardin ve Batman programları nedeniyle olumlu yanıt vermediklerini belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, "Mardin'de, Esenyurt'ta, Batman'da, Halfeti'de halkın iradesi yok mu?" sorusunu yöneltti.

Hukuku konuşmanın bir anlamı kalmadığını ifade eden Baş, meselenin hukuki olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya dikkati çeken Baş, "Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olması gerektiğini, bunun için gerekli adımların atılması için çağrısını yaptı" diye konuştu.

Bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Baş, "Bugüne kadar siyasetin dışına itilenlerin bu gidişata el koyması lazım" dedi.

"BU KAFA YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

Muhalefetten bazı isimlerin belediyelere yapılan görevlendirmeler konusunda yaptığı yorumlara işaret eden Baş, "En fazla akla, mantığa, vicdana ihtiyaç duyduğumuz, en fazla sorumlu davranmamız gereken zamanda birileri çıkıyor, 'Acaba buradan kendime kişisel fırsat yaratabilir miyim' diye kendi küçük hesaplarını memleketin geleceğinin önüne koyuyor. Biz geçen seçimde tam da bu kafa yüzünden kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın tekrar oyun kurmaya çalıştığını kaydeden Baş, "O zaman yapılacak tek şey, onların belirlediği oyun alanında oynamayı reddetmek" dedi.

DAYANIŞMA GECESİ DÜZENLENECEK

Erkan Baş, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durduklarını vurgulayarak, partisinin, Filistin'de inşa edilmek istenen bir hastaneye destek olmak amacıyla cumartesi günü İstanbul'da "Filistin halkıyla dayanışma gecesi" düzenleyeceğini bildirdi.

İMAMOĞLU'NUN RANDEVU TALEBİ

Bir gazetecinin, bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili siyasi parti genel başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile planlanan bir görüşmesi olup olmadığını sorması üzerine Baş, salı günü için bir randevu talebinde bulunulduğunu ancak Mardin ve Batman programları nedeniyle olumlu yanıt veremediklerini söyledi.