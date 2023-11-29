Erkan, Dünya Bankası yöneticileriyle görüştü: Türkiye’ye ek finansman

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun üst düzey yöneticileriyle görüştü. Kaynaklar, 18 milyar dolar daha finansman sağlanacağı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Reuters'a bilgi veren kaynak görüşmenin bugün İstanbul'da gerçekleştiğini belirtti.

Görüşmede; Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani, Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve IFC Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Asya Bölgesi Altyapı Yatırımları Başkanı Wiebke Schloemer de yer aldı.

Dünya Bankası Türkiye'ye mevcut 17 milyar dolarlık finansmana ek olarak 18 milyar dolar daha finansman sağlayacak.