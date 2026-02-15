Erkan Ocaklı Kimdir? Erkan Ocaklı Neden Gündemde?

Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Erkan Ocaklı, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe'nin yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Sanatçının adı, Karadeniz kültürü ve müziğiyle özdeşleşmiş eserleri sayesinde yıllar sonra yeniden merak edilmeye başlandı.

Peki Erkan Ocaklı kimdir, müzik kariyerinde hangi çalışmalara imza atmıştır ve neden hâlâ konuşulmaktadır? İşte Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden Erkan Ocaklı’nın hayatı ve sanatı.

ERKAN OCAKLI KİMDİR?

Erkan Ocaklı, 1949 yılında Trabzon’da doğmuş, Arhavili ve Laz asıllı Türk Karadeniz halk müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarıdır. Sanatçı, 16 Kasım 2008 tarihinde İstanbul Kartal’da hayatını kaybetmiştir.

Karadeniz müziği başta olmak üzere arabesk, Türk halk müziği ve taverna müziği alanlarında eserler veren Ocaklı, özellikle bağlama, kemençe ve tulum gibi enstrümanlarıyla tanınmıştır.

ERKAN OCAKLI’NIN HAYATI VE EĞİTİMİ

Erkan Ocaklı çocukluk yıllarını Yomra ve Maçka’nın çeşitli köylerinde geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Maçka’da, lise eğitimini Trabzon Lisesi’nde tamamladı. Ortaokul yıllarında bağlama çalmaya başladı.

Üniversite eğitimine Galatasaray Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde Kimya Mühendisliği bölümünde başlayan sanatçı, daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zoobotanik bölümünden mezun oldu.

MÜZİK KARİYERİ

Müzik hayatına bağlama çalarak başlayan Erkan Ocaklı, Unkapanı’nda Harika Plak tarafından keşfedildi. Geleneksel Karadeniz müziğini özgün besteleriyle birleştirerek kendine has bir tarz oluşturdu.

1970’li yıllarda gurbete çıkan Karadenizlilerin sesi haline gelen sanatçı, ülke çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Toplamda yaklaşık 40 albüm ve 350 beste çalışması bulunmaktadır.

Sanatçı kariyeri boyunca Müzeyyen Senar ile Tepebaşı Gazinosu’nda, Bülent Ersoy, Barış Manço ve Yıldıray Çınar ile Samsun Fuarı’nda sahne aldı. 1980’li yıllarda arabesk ve taverna müziğe yöneldi.

ERKAN OCAKLI NEDEN GÜNDEMDE?

14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Fenerbahçe’nin sosyal medya paylaşımında Erkan Ocaklı’nın adının geçmesi, sanatçının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bu gelişmenin ardından kullanıcılar özellikle Erkan Ocaklı kimdir ve Erkan Ocaklı hayatı gibi arama terimlerine yöneldi.

ERKAN OCAKLI’NIN ALBÜMLERİNDEN BAZILARI

Aşkımıza Kar Yağdı

Burun Disko

Kemençem

Kurtların Sofrası

Trabzon Kolbastı

Karadenizliler

Ben Köyüme Gideceğim

Fadime

Hamsi Taverna

Sedef Vapuru

SANATÇININ VEFATI

2007 yılında pankreas kanseri teşhisi konulan Erkan Ocaklı, tedavi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 16 Kasım 2008 tarihinde hayatını kaybetti.

Cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Erkan Ocaklı nereli?

Erkan Ocaklı Trabzon doğumludur ve Arhavili, Laz kökenlidir.

Erkan Ocaklı ne zaman öldü?

Sanatçı 16 Kasım 2008 tarihinde pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Erkan Ocaklı hangi müzik türünde eserler verdi?

Karadeniz müziği başta olmak üzere Türk halk müziği, arabesk ve taverna müziği alanlarında eserler verdi.

Erkan Ocaklı neden gündeme geldi?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yapılan bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle sanatçının adı yeniden gündeme geldi.

Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Erkan Ocaklı, özgün besteleri ve sahne performanslarıyla Türk müziğinde iz bırakan sanatçılar arasında yer alıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yeniden gündeme gelmesi, sanatçının kültürel etkisinin hâlâ devam ettiğini gösteriyor.