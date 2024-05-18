Erkan Yolaç'ın cenaze programı belli oldu

Fenomen yarışma programı “Evet-Hayır”ın sunucusu Erkan Yolaç'ın cenaze programı belli oldu.

TRT'de yayınlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalara kazınan Erkan Yolaç, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, ünlü sunucu için 19 Mayıs'ta Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceğini ve Yolaç'ın Zekariyaköy Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

Asuman Yolaç "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz" ifadelerini kullandı.