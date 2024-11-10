Erkek çalışanlar kadınların 8 katı

HABER MERKEZİ

Türkiye’de kadın istihdamının artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yine hayal olarak kaldı. İş hayatında kadın ve erkeklerin yaşadıkları eşitsizliğin en somut örneklerinden biri ise KİT’lerde çalışan personel sayıları oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 Kamu İşletmeleri Raporu’ndan yapılan derlemeye göre, Bakanlık portföyündeki kuruluşlarda 2019’da ortalama 100 bin 516, 2020’de 99 bin 235, 2021’de 99 bin 378 kişi istihdam edilirken bu sayı, 2022 yılında 99 bin 231 kişi oldu.

Personel sayısı geçen yıl ise 98 bin 922 kişi olarak belirlendi. İstihdamın 47 bin 220’si memur ve sözleşmeli personelden, 51 bin 702’si işçilerden oluştu.

EŞİTSİZLİK ORTAYA ÇIKTI

Geçici işçiler olarak KİT’lerde istihdam edilen personel sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 94 bin 557 olarak kayıtlara geçti.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir göstergesi olarak KİT personellerinin büyük kısmının erkeklerden oluşması dikkat çekti. Bakanlık portföyündeki KİT personelinin yüzde 88,1’i erkek, sadece yüzde 11,9’u ise kadınlardan oluştu. Yabancı dili olmayan personel oranı yüzde 94,4, tek yabancı dil bilen personel oranı yüzde 5,5, iki ve daha fazla dil bilen personel oranı 0,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece dil bilen personel oranı yüzde 5,6 olarak kayıtlara geçti. Eğitim durumuna bakıldığında ise yüzde 35,7’sinin lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu görüldü. Kalan personelin yüzde 22’si meslek lisesi, yüzde 19,1’i yüksekokul, yüzde 9,8’i lise, yüzde 8,1’i ilköğretim, yüzde 4,9’u yüksek lisans, yüzde 0,2’si doktora düzeyinde eğitime sahip. KİT personelinin yüzde 40,8’inin lisans ve üzeri eğitime sahip olması dikkati çekti. Sosyal sorumluluk ve yasal nedenlerden dolayı toplam personelin yüzde 2,1’ini engelliler, yüzde 0,9’unu eski hükümlü, yüzde 0,6’sını gazi ve şehit yakını, yüzde1’ini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yetiştirilen kişiler oluşturdu.