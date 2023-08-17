Erkek civcivlerin ölüm yolculuğu videoya yansıdı: Doğar doğmaz katliam

Manisa’da faaliyet gösteren bir yumurta üretimhanesinde erkek civcivlerin ölüme gönderildiği anlar kameraya yansıdı. Geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülere ilişkin açıklama yapan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan, “Yumurta endüstrisi için ise bu bir iş modeli. Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği erkek civcivlerin öldürülmemesi için Bakanlığa başvurduk” dedi. Erkek civcivler, yumurtlayamadıkları için doğumlarından sonraki kısa zaman içinde öldürülüyor. İşlem bazı ülkelerde yasaklanırken Türkiye ise henüz konuya ilişkin bir adım atmadı.

Erkek civcivler, yumurtlayamadıkları ve et için kullanılmadıkları için çoğu zaman doğumlarından sonraki günler, bazen de saatler içinde öldürülüyor.

Manisa’da bir yumurta üretimhanesinde çekilen görüntüler de endüstriyel hayvancılığın yarattığı vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

İşletmenin civciv üretim bölümünde geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde, erkek olduğu için ayrılan civcivlerin öldürülmeye götürülmek üzere üst üste yere yığıldığı görülüyor.

Kafessiz Türkiye Kampanyası’na ulaştırılan görüntülerde civcivlerin bağırışlarının arkasında Türkçe konuşulduğu duyuluyor.

Görüntüleri çeken işçi A.Z. yaşanan vahşeti şöyle anlattı:

"Birkaç yıl önce Manisa’da yumurta fabrikasında yevmiyeci olarak çalışıyordum. Bir gün civciv üretim bölümüne gittim. Orada olanları görseniz kanınız donar. Civcivleri erkek ve dişi olarak ayırıyorlardı. Erkek civcivleri kasaya doldurup eziyorlardı. Ardından çöp torbalarına dolduruyorlardı. Daha sonra ise gübre bölümüne götürüyorlardı. Civcivler yarısı hayatını kaybetmiş yarısı sağ şekilde kepçeyle dışkıyla karıştırılıp yakılıyorlardı. Neden hayatlarına son verdiklerini sorduğumda ‘Hem fazla yem yiyorlar hem yumurtlamıyorlar’ deniliyordu."

YAKLAŞIK 60 MİLYON CİVCİV ÖLDÜRÜLÜYOR

Yumurta endüstrisi, milyarlarca erkek civcivi yumurtlayamadıkları ve et üretiminde verimli olmadıları için yumurtadan çıkar çıkmaz diğerlerinden ayırıyor.

Öldürme işlemi de büyük vahşet içeriyor. Karbondioksit ile boğulma, boyun kırılması veya civcivlerin bir öğütücüye atılması gibi yöntemler bu uygulamaların başında geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de her yıl yumurtası için 70 milyon tavuk üretiliyor. Bu veriye göre yaklaşık 60 milyon erkek civciv ise öldürülüyor.

DÜNYADA YASAKLANIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan şöyle konuştu:

"Birisi gözümüzün önünde bir tane civcivi poşete kapatıp boğsa kanımız donar. Yumurta endüstrisi için ise bu bir iş modeli. Endüstriyel yumurta üretiminin halkın vicdanı ve beklentileriyle taban tabana zıt olduğunun daha büyük bir göstergesi yok. Bu vahşet endüstrinin bize dayattığı bir tercih. Geçtiğimiz yıllarda Almanya, Fransa ve İtalya’da erkek civcivlerin öldürülmesini yasaklayan düzenlemeler kabul edildi. Dünyanın birçok yerinde erkek civcivlerin öldürülmesi yasaklanırken Türkiye’nin de bu konuda acil bir adım atması gerekiyor. Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği erkek civcivlerin öldürülmemesi için Bakanlığa başvurduk. Acıyı ve sevinci hissedebilen hiçbir canlı böyle bir muameleyi hak etmiyor."