Erkek, iki kadını ve bir çocuğu öldürdü

Haber Merkezi

Erkek şiddeti giderek artıyor. Malatya’da bir erkek evli olduğu kadını, kızı ve torununu silahla vurarak katletti. Olay Arguvan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 61 yaşındaki İsmet Budak uykuda olan evli olduğu 64 yaşındaki Songül Budak’ı, 33 yaşındaki kızı Cansu Aslan’ı ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan’ı silahla vurdu.

Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından kendini vuran yaralı İsmet Budak ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İFADESİ ÇELİŞKİLİYDİ

Şüpheli kadın ölümleri de aydınlatılmıyor. Diyarbakır'da şüpheli şekilde yaşamını yitiren Naciye Oturmak’ın evliliği süresince sistematik şiddet gördüğünü belirten yakınları, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Hekim Oturmak’ın tutuklanmasını istedi. Kadının yakınları “İşkence görüyordu ama yine de çocukları için terk etmiyordu” diyerek Hekim Oturmak’ın jandarmaya çelişkili ifade verdiğini söylediler.