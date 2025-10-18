Erkek katletti, devlet seyretti

İlayda SORKU

Kadına şiddet, baskı ve istismarın ardı arkası kesilmiyor. Şiddetten kurtulmak isteyen kadınlar devlete sığınsa da gerekli önlemler alınmıyor. Alınmayan önlemler faillere cesaret veriyor, kadınları hayattan koparıyor. Bu olayların bir örneği İzmir'de önceki gün yaşandı.

Cezaevinden izinli çıkan A.Ç. adlı erkek, boşandığı 27 yaşındaki Gülben Duru'nun Konak’taki evine gitti. Burada Duru'ya saldıran ve darbeden erkek daha sonra evden çıktı. Sabah saatlerinde ise çocuklarını okula götürmek üzere evden ayrılan Duru'yu takip etti. Saldırganı fark eden kadın okulun yakınındaki polis bekleme noktasına giderek yardım istedi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, Duru burada yaklaşık yarım saat boyunca bekletildi, yardım talebi ise karşılık bulmadı. Saldırganın uzaklaşmasının ardından Duru polis bekleme noktasından gönderildi. Dakikalar sonra Duru, polis konteynerinin yakınında A.Ç. tarafından katledildi.

Yurttaşlar, Duru'nun saldırıdan birkaç dakika önce bir kez daha polis konteynerine gidip “Beni içeri alın” dediğini ancak kadının içeri alınmadığını aktardı. Tanıklar, polisin kadını içeri alması halinde Duru’nun kurtarılabileceğini vurguladı. Ayrıca olay yerine çağrılan ambulansın yaklaşık 45 dakika sonra geldiği ifade edildi.

Polisin müdahale etmemesine tepki gösteren yurttaşlar, “Madem hiçbir şeye müdahale etmeyecekler, bu konteyneri buradan kaldırsınlar” dedi. Bölgede yaşayan yurttaşlar BirGün’e şöyle konuştu: “Kadın yardım istedi, içeri almadılar. Hepimizin gözü önünde oldu. Haliyle olayın ardından tartışma çıktı. Madem müdahale etmeyeceksiniz, niye buradasınız diye bağırdık. Kadını içeri alsalar, yardım etselerdi şu an yaşıyor olabilirdi. Kadının bir arkadaşı da tartışma başladığında yardım istedi. İçerideki polis kapıyı kapattı, ilgilenmedi. Olay polisin gözü önünde oldu, konteynerin yanında bıçaklandı ve asla müdahale edilmedi.”