Erkek kısırlığı toplum tarafından kabullenilmiyor

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 2 milyon çift, çocuk sahibi olamıyor ya da zorlanıyor. Korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebelik oluşmaması, kısırlık (infertilite) tanısı için yeterli kabul ediliyor. Bu durumun toplumda görülme oranı ise yüzde 10 ila 15 arasında değişiyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, toplumumuzda erkeklere ait kısırlığın görmezden gelindiğini söyledi. Diri, basit ama yaygın alışkanlıkların sperm kalitesini düşürebildiğini belirterek, erken tanı ve tedavi ile kısırlık riskiyle karşılaşan çiftlerin çocuk sahibi olabileceğini söyledi.

Kadınlara ait sebepler kısırlığa ne kadar sebep oluyor ise erkeklere ait kısırlık sebepleri de en az kadınlar kadar fazla. Kısırlık kadın doğurganlığı ile eş tutulduğu için toplumumuzda erkeklere ait kısırlık sebepleri daha çok görmezden geliniyor, üstüne gitmekten çekiniliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, erkeklerde kısırlığın sanıldığından daha yaygın olduğunu belirterek “Kısırlık, yalnızca kadınlara özgü bir durum değildir” dedi. Diri, erkek infertilitesinin tek bir nedene bağlı gelişmediğini, çoğu zaman birden fazla faktörün etkili olduğunu söyledi.

SİGARA, PAKETLİ GIDALAR

Doç. Dr. Diri, bazı basit ama yaygın alışkanlıkların bile sperm kalitesi üzerinde olumsuz etki yarattığını kaydederek, şöyle devam etti:

“Sigara, alkol, paketli gıdalar, işlenmiş etler yani toplumda değişen yemek alışkanlıkları, fast foodlar, uyuşturucu kullanımı, spor merkezlerinde yaygın olarak kullanılan bazı ilaçlar hatta kabuklu deniz ürünlerinin fazla tüketilmesi bile sperm üretimini ve hareketliliğini ciddi şekilde düşürür. Ayrıca aşırı stres, obezite, dar iç çamaşırı kullanımı, sık sauna veya hamam gibi sıcak ortamlarda bulunmak, sperm hücrelerinin yapısını bozabilir. Bazı vakalarda tüm tetkikler normal olsa bile kısırlığın nedeni saptanamayabilir. Bu durumda detaylı bir fiziki muayene ve laboratuvar değerlendirmesi büyük önem taşır. Kısırlık şüphesi olan her erkeğin gecikmeden uzman bir üroloğa başvurması gerekir. Gelişen tıbbi yöntemler sayesinde ve erken tanı ile birçok vakada tedavi ve çocuk sahibi olmak mümkün."

EN YAYGIN ERKEK KISIRLIĞI NEDENLERİ

Birçok gıda ve alışkanlıklarının yanında erkek kısırlığının altında yatan en sık görülen nedenler şöyle sıralanabilir:

>> Varikosel: Testislerde toplardamar genişlemesi sonucu sperm üretimi azalabilir.

>> İnmemiş testis: Doğumsal bir durum olup, sperm kalitesini etkileyebilir.

>> Kabakulak sonrası orşit: Testis iltihabına neden olarak sperm üretimini bozabilir.

>> Radyasyon ve kemoterapi: Üreme hücrelerine zarar vererek kalıcı kısırlığa yol açabilir.

>> Genetik bozukluklar: Sperm üretimi ya da taşınması genetik nedenlerle engellenebilir.

>> Sperm kanallarında tıkanıklık: Vas deferens gibi kanallarda doğuştan yokluk veya sonradan gelişen tıkanıklık sperm çıkışını engeller.

>> Hormon bozuklukları: Hipofiz veya hipotalamus kaynaklı hormonal eksiklikler sperm oluşumunu azaltabilir.

>> Tiroid hastalıkları: Tüm hormonal sistemi etkileyerek sperm üretimini dolaylı olarak etkiler.

>> Sertleşme bozukluğu ve retrograd ejakülasyon: Boşalma esnasında spermin mesaneye geri kaçması nedeniyle dışarı atılamaması durumu da kısırlığa yol açar.