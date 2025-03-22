Erkek savaşının ‘ganimeti’ değiliz

Haber Merkezi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kadınlar, Suriye’deki Alevilere yönelik saldırılara tepki için yürüyüş ve basın açıklaması dü-zenledi. Abdullah Cömert Parkı’nda bir araya gelen kadınlar, burada basın açıklaması yaptıktan sonra Yeni Park’a zılgıt ve sloganlarla yürüdü.

Samandağlı kadınlar adına konuşan Cansel Aslan, Alevilerin tarih boyunca eşit yurttaşlık hakkından mahrum bırakıldığını ve toplumun ‘ötekisi’ olarak konumlandırıldığını söyledi. Aslan, özetle şu ifadeleri kullandı:

“Alevilerin katledilmesine dair dünyanın hiçbir yerinde hukuki süreçler işletilmemiş, sorumlular hesap vermemiştir. Bununla beraber Alevi kadınlar, patriyarkal kontrol mekanizmasının en vahşi biçimde yok saydığı kesim olmuştur. Kadın katliamları, münferit değil, kadın cinsiyetine yönelik organize ve kolektif imha politikasıdır. Yüzyıllar önce başlayan ve günümüzde hala devam eden cadı avı, bugün Alevi kadınlar üzerinde yeni bir şiddet dalgası olarak karşımıza çıkmakta-dır. Dün Ezidi kadınlar IŞİD’in sistematik tecavüz ve köleliğine maruz kalırken, bugün Suriye’deki Alevi kadınlar benzer bir kadın kırımıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Erkekler barışta da savaşta da kadın bedeni üzerinde egemenlik kurmak için şiddet uygulamaktadır. Ortaçağ’dan günümüze süren cadı avlarının her biçimine karşı yüzyıllardır direnen kadınların mirasını sahipleniyoruz. Bedenlerimiz, üzerinde erkeklerin tahakküm kuracağı alanlar değildir. Erkek savaşlarının ‘taktik-sel ganimeti’ olmayı reddediyoruz. Kadın katliamlarının her türüne karşı, tüm kadınlarla dayanışma içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünya kamuoyunu Suriye’deki Alevilere yönelik katliamlara karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz. Kadın katili cihadist çetelerin uluslararası yapılar tarafından aklanmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. Ödül yerine Alevi katliamından sorumlu olanların Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz.”