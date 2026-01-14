Erkek savcının silahla yaraladığı kadın hakim taburcu edildi

İstanbul'da Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan'ın silahla yaraladığı Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakim Aslı Kahraman, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki (İstinaf) odasında, savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tarafından silahla vurulması sonucu yaralanan 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim Aslı Kahraman'ın (45), hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen hakimin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim Aslı Kahraman, istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tarafından silahla vurulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan hakimin, kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan savcı ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü.​​​​​​​

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenilmişti.

Odasında hakime ateş eden şüphelinin bir kez daha ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Y.K. tarafından engellendiği belirtilmişti.

Öte yandan, savcının olay yerinde iki kez ateş açtığı, bir kurşunun duvara isabet ederek yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna geldiği, bu sırada o hakimin odada olmadığı öğrenilmişti.