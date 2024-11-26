Erkek şiddeti 25 Kasım’da da kadını vurdu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar sokaklarda şiddete, haksızlığa karşı ses çıkarırken yine kadın cinayeti haberi geldi. Antep’in Nizip ilçesinde Mert Türkmen, evli olduğu Yeşim Türkmen’i tabanca ile vurarak öldürdü.

Cinayet, Tatlıcak Mahallesi’nde işlendi. Büyükçekmece’de ise uyuşturucu bağımlısı bir erkeğin gerçekleştirdiği aile katliamında yaşamını yitiren kadın ve torunlarının cesedine günler sonra ulaşılabildi.