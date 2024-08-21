Erkek şiddeti sürüyor: Fail erkek, otomobilde öldürdüğü kadının cesediyle karakola teslim oldu

Konya'da bir erkek, otomobil içerisinde evli olduğu kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı araçla karakola giderek teslim oldu. Saldırıda ölen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Erkek şiddeti, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Durmaz ve evli olduğu Elif Durmaz, 42 ADD 102 plakalı otomobil içerisindeyken Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Fail erkek Bekir Durmaz daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan Elif Durmaz'ın cesediyle Özalkent Polis Merkezine giderek teslim oldu. Polislere evli olduğu kadını bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden Elif Durmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.