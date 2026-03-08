Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erkek şiddeti tırmanıyor: Bakanlık yerinde sayıyor

Türkiye’de kadına yönelik şiddet tırmanarak artarken 2018’de 110 olan Aile Bakanlığı’na bağlı kadın konukevlerinin sayısı, 2026 itibarıyla ancak 112’ye çıkarılabildi. Her yıl on binlerce kadının ihtiyaç duyduğu kadın konukevlerinin kapasitesinde ise yedi yılda ancak 122 kişilik artış yapılabildi.

Güncel
  • 08.03.2026 08:56
  • Giriş: 08.03.2026 08:56
  • Güncelleme: 08.03.2026 09:00
Erkek şiddeti tırmanıyor: Bakanlık yerinde sayıyor
Fotoğraf: Hülya Çetinkaya / csgorselarsiv.org
Mustafa Bildircin
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net

İktidarın çözüm üretmeyen politikaları nedeniyle kadına yönelik erkek şiddeti, Türkiye’de her geçen yıl daha da tırmandı. AKP iktidarında kadına yönelik baskılar da giderek yoğunlaştı. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik cezasızlık ve indirim politikaları, suçluları adeta cesaretlendirecek boyutlara ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri de iktidarın kadına yönelik erkek şiddeti karşısındaki kayıtsızlığı ortaya koydu. Veriler, şiddet mağduru kadınlar için kritik önemi olan kadın konukevlerinin sayı ve kapasitelerinin yetersizliğine yönelik eleştirilerin haklılığını açığa çıkardı.

EYLEMSİZLİK POLİTİKASI

Resmi verilere göre, 2018 yılında 110 olan kadın konukevi sayısı, 2025 itibarıyla yalnızca 112 oldu. 2021 yılından 2025 yılının sonuna kadar tek bir yeni kadın konukevi dahi inşa edilmediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kadın konukevi sayısı 2018-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2018: 110

• 2019: 110

2020: 111

2021: 112

2022: 112

2023: 112

2024: 112

2025: 112

ON BİNLERCE MAĞDUR

Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinin kapasitesi de kadın haklarına yönelik eylemsizliğe ayna tuttu. 2018 yılında 2 bin 697 olan konukevlerinin kapasitesinin, 2026 itibarıyla yalnızca 122 artış ile 2 bin 819’a çıkarılabildiği kaydedildi.

Şiddet mağduru kadın sayısının ulaştığı boyutu ortaya koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kadın konuk evlerindeki kadın sayısı ise bazı yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2018: 36 bin 767

2020: 33 bin 467

2022: 41 bin 470

2023: 39 bin 681

2025: 62 bin 698

BirGün'e Abone Ol