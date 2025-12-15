Erkek şiddeti toplumu tehdit ediyor: ‘Terk edildiği’ gerekçesiyle sokakta ateş açtı

Kayseri’de, 'evli olduğu kadının evden gitmesini' gerekçe göstererek tüfekle sokakta rastgele ateş açan D.U. isimli erkek gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, 'evli olduğu kadının evden ayrılmasını' gerekçe gösteren D.U., 'kadının yeniden eve dönmesini istediğini' öne sürerek oturduğu apartmanın önünde tüfekle rastgele ateş açtı.

GÖZALTINA ‘İKNA EDİLMİŞ’

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı olan ve mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehdit eden D.U.’nun polis ekipleri tarafından ‘ikna edilerek’ gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.