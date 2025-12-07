Erkek şiddeti yaş ayrımı yapmıyor

HABER MERKEZİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’de kadın hakları konusunda altın yılları bizim dönemimizde yaşıyor” açıklamasından ardından yılın 11 ayında kadın cinayetleri raporu yayımlandı. Tablo, önceki yıllarda olduğu gibi yine ağır.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun raporuna göre bu yıl katledilen kadın sayısı 349’a ulaştı.

Federasyonun kasım raporuna göre 26 kadın öldürüldü, 6 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedildi. Öldürülenlerin 13’ü evliydi. 19 - 35 yaş aralığındaki kadınlar, önceki aylarda olduğu gibi %37.5 ile en yüksek orana sahipti. Yaş aralığına bakıldığında, katledilenlerin en genci 4, yaşça en büyüğü 70 yaşındaydı. Öldürülme yöntemleri incelendiğinde, en yaygın yöntem ateşli silah oldu. Cinayetlerin gerçekleştiği mekanlara bakıldığında, kadınların büyük bir kısmının kendi evlerinde ya da yaşadıkları alanlarda öldürüldü.

EN BÜYÜĞÜ 83 YAŞINDA

Kasım ayı raporu ile birlikte yılın 11 aylık tablosu da ortaya çıktı. Buna göre kadın cinayetleri 349 kadın öldürüldü ya da şüpheli şekilde öldü.

TKDF’nin yılın ilk 11 ayına ilişkin verilerinde öldürülen kadınların yüzde 9.3’ünün yani 34’ünün 61-83 yaş aralığında olması dikkat çekti. Önceki yıl bu oran, yüzde 5 civarındaydı.

İleri yaş ve yaşlı kadınların da cinayetin hedefi olması sık rastlanan bir durum değil.

İKTİDAR KÖRÜKLEDİ

EŞİK gönüllüsü avukat Sema Yurtbilir, kadına yönelik şiddetin yaşı olmadığını belirterek şöyle dedi: Kendi takip ettiğim dosyalardan da biliyorum ki kadınlar, her yaş grubundaki kadınlara şiddete uğruyor. Şiddetin temelinde kadınların daha aşağı bir cinsiyet olduğu inancı yatıyor. Toplumsal ve tarihsel kökenli Aradaki bu eşitsizlik inancı hakim. Mevcut hükümet politikaları şiddeti artırıyor. 2025 yılı aile yılı ilan edilmişti. Şimdi bu yılı 2025 -2035 arası 10 yıl olarak uzatmak için çıkış yapıldı. Aile odaklı politikalara baktığımız zaman şiddettin tırmandığını da görüyoruz. Şiddeti önlemek için yapılması gereken aile odaklı değil kadın odaklı politikalar yürütmek. Eşitlikçi politikalar. Yoksa her yaştan her gruptan kadınlar öldürülmeye devam edecek.

***

KATİL 77 KATLEDİLEN 61 YAŞINDA

Hatay’ın Erzin İlçesi Gökdere Mahallesi’nde 61 yaşındaki Meliha S. evli olduğu 77 yaşındaki B. S. tarafından öldürüldü. Cinayet, Meliha S.’nin kendisinden haber alamayan kızlarının jandarmaya haber vermesi üzerine ortaya çıktı. Ekipler eve giderek B.S. ile görüştü. B.S. cinayeti itiraf etti. Kadının cenazesi banyoda gömülü halde bulundu.