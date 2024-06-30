Erkek şiddetini mezuniyet sergisinde duyurdu

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet sergisinde bir kadın, yaşadığı şiddeti ve okul yönetiminin tutumunu bir kağıda mezuniyet eserleri üzerine yapıştırdı.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2024 Mezuniyet sergisi 28 Haziran tarihinde gerçekleşti. Sergi sırasında bir kadın öğrenci aynı bölümde okuduğu erkek öğrenci tarafından yaşadığı şiddeti bir kağıdın üzerine yazarak mezuniyet eserlerinin üzerine yapıştırarak duyurdu.

Kadın öğrenci eserinin üzerine yapıştırdığı yazıda şunları dile getirdi;

“27 Mayıs tarihinde okul içindeki atöylemde yüksek sesle müzik dinlediği için uyardığım bir erkek öğrencinin fiziksel şiddetine maruz kaldım. Soruşturma sonucunda “bana” ve faiule sözlü uyarı verildi. Dekan tarafından bir kadın olarak “annelerimiz” gibi daha olgun davranmam ve bir daha bir erkek tarafından şiddete uğramamam konusunda sözlü olarak uyarıldım.

Bu sözlü uyarı, bu 4 yılın sonunda bu okulun bana layık gördüğü mezuniyet belgemdir. BU YAZI ise benim böyle bir okuldan mezun olurken sergilemeye uygun bulduğum en kıymetli ESERİMDİR:”

Yaşanan gelişmenin ardından dekanın söz konusu yazıyı kaldırttırdı.