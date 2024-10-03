Erkek şiddetinin bugünkü 'bahane'si taşınma tartışması: Nişanlısını vurup intihar etti

Kırıkkale'de "taşınma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada nişanlısını tabancayla ağır yaralayan bir erkek, çaldığı ticari taksiyle olay yerinden kaçtıktan sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi 466. Sokak'ta yaşanan olayda, Bahattin Ünlüer ile nişanlısı E.E. (37) arasında taşınma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Ünlüer, tabancayla nişanlısını karnından ve kolundan vurdu. Saldırının ardından Bahattin Ünlüer, olay yerinden kaçmak için sokakta park halinde bulunan bir ticari taksiyi çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa süreli bir kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda aracı durdurdu.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Araçtan inen Ünlüer, yanında taşıdığı tabancayla kafasına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahattin Ünlüer'i hastaneye sevk etti. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünlüer öldü.

Hastanede tedavi altına alınan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.