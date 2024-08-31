Erkek tenisinde 2024 Türkiye Şampiyonu Cengiz Aksu oldu

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübünde düzenlenen Büyükler Tenis Şampiyonası'nda erkekler finalinde Cengiz Aksu ile Koray Kırcı karşılaştı.

Cengiz, rakibini 6-4, 3-6 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Dereceye giren sporculara kupalarını İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz takdim etti.