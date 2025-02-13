Erkek, üç çocuğunun önünde kadını katletti

İstanbul’da tartıştığı evli olduğu Sibel Güler'i 3 çocuğunun önünde öldüren Sercan Güler gözaltına alındı. Olay dün Esenyurt’ta yaşandı. Sercan Güler ve Sibel Güler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Sercan Güler, çocuklarının gözü önünde kadını öldürdü.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sibel Güler'in öldüğünü belirledi. Sercan Güler olay yerinde gözaltına alınırken, 3 çocuk ise koruma altına alındı. Savcılık incelemesinin ardından Sibel Güler'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.