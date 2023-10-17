Erkek voleybolunda son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart, yeni sezonda da iddialı

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde son üç sezonu zirvede tamamlayan Ziraat Bankkart'ın üst üste 2 şampiyonluk yaşayan başantrenörü Mustafa Kavaz, "Şampiyonluk bir sonraki sezon için farklı bir sorumluluk ve yük getirir." dedi.

Başantrenör Mustafa Kavaz ile kırmızı-beyazlı ekibin mutlu sona ulaştığı son 2 sezonda kaptanlığını yapan tecrübeli voleybolcu Arslan Ekşi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu ve güzel bir sezonu mutlu ve başarılı şekilde geride bıraktıklarını ifade eden Mustafa Kavaz,

"Üç sene üst üste üç şampiyonluk sevinci yaşadık. Ancak bunlar yaşandı ve geride kaldı. Yaşanan her şampiyonluk bir sonraki sezonlar için farklı bir sorumluluk ve yük getirir. Hedefleri her zaman çok yukarıda bir kulüp olarak bu sorumlukları hissetmek ve bu duygularla mücadele etmeyi bilmek gerekir." diye konuştu.

Ziraat Bankkart'ın son 3 sezon olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğine dikkati çeken Kavaz, "Zor bir gruptayız ancak bizim de gücümüz ortada. Maç takvimimin yoğunluğundan her maça ayrı ayrı odaklanmamız gerekli. Kadromuzdaki oyuncularımızda bu süreci en iyi şekilde yönetebilecek tecrübeye sahip." ifadelerini kullandı.