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‘Erkek’ yasalar üzerine düşünmeye bir davet

Kültür Sanat
  • 29.12.2024 05:00
  • Giriş: 29.12.2024 05:00
  • Güncelleme: 29.12.2024 05:00
‘Erkek’ yasalar üzerine düşünmeye bir davet
Fotoğraf: Kadıköy Gazetesi

Kültür Sanat Servisi

Uluslararası Af Örgütü cinsel şiddete karşı onay kültürünün oluşturulması noktasında farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalarını sanatın bakışı ve katkısıyla güçlendiriyor. Örgütün desteğiyle ‘Prima Facie/İlk Bakışta’ adlı tiyatro oyunu, 6 Ocak akşamı Kadıköy’de ücretsiz sahnelenecek. 19.30-22.30 arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, oyun temsilinin ardından onay kültürü konulu bir de söyleşi gerçekleştirilecek.

Avustralyalı oyun yazarı-avukat Suzie Miller’ın kaleme aldığı ödüllü oyun Prima Facie/İlk Bakışta’yı, Eksi On Altı Kolektif sanat topluluğu sahneye uyarlıyor. Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği oyunu Hakan Atalay yönetiyor. Tek kişilik oyunda Olcay Yusufoğlu rol alıyor. Ücretsiz dijital bileti almak için: https://insanhaklari.tv/icerik/prima-facie-ile-onay-kulturune-yeniden-bakmak.

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