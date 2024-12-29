‘Erkek’ yasalar üzerine düşünmeye bir davet

Kültür Sanat Servisi

Uluslararası Af Örgütü cinsel şiddete karşı onay kültürünün oluşturulması noktasında farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalarını sanatın bakışı ve katkısıyla güçlendiriyor. Örgütün desteğiyle ‘Prima Facie/İlk Bakışta’ adlı tiyatro oyunu, 6 Ocak akşamı Kadıköy’de ücretsiz sahnelenecek. 19.30-22.30 arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, oyun temsilinin ardından onay kültürü konulu bir de söyleşi gerçekleştirilecek.

Avustralyalı oyun yazarı-avukat Suzie Miller’ın kaleme aldığı ödüllü oyun Prima Facie/İlk Bakışta’yı, Eksi On Altı Kolektif sanat topluluğu sahneye uyarlıyor. Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği oyunu Hakan Atalay yönetiyor. Tek kişilik oyunda Olcay Yusufoğlu rol alıyor. Ücretsiz dijital bileti almak için: https://insanhaklari.tv/icerik/prima-facie-ile-onay-kulturune-yeniden-bakmak.