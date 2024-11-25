Erkekler, 15 yılda 4 bin 179 kadını katletti!

Yaşamın hemen her alanında hakları ellerinden alınmak istenen kadınlar sistematik olarak erkekler tarafından şiddete uğruyor, katlediliyor. Şiddet gören kadınlar, Kanun'a rağmen korunmazken fail erkekler rejimden güç alıyor.

Bianet’in yerel ve ulusal gazeteler, haber siteleri ve ajanslardaki haberlerden yaptığı derlemeye göre, erkekler, 15 yılda 4 bin 179 kadını öldürdü, 7 bin 221 kadını yaraladı.

1 Ocak 2024 - 18 Kasım 2024 dönemindeki 322 günde en az 263 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

Erkekler, 1 Ocak 2010-18 Kasım 2024 tarihleri arasında 4 bin 179 kadını öldürdü 7 bin 221 kadını da yaraladı.