Erkekler 2 kadını öldürdü

Haber Merkezi

Erkek şiddeti katlanarak artıyor. Dün İstanbul’da ve Erzurum’da 2 kadın evli olduğu erkekler tarafından katledildi. Erzurum'un Palandöken ilçesinde Hamgül C. adlı kadın evli olduğu Halil C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir diğer olay da İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Şinasi Ç, evli olduğu Ayşe Ç.'yi silahla vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocukları olduğu öğrenildi.