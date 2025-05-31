Erkekler Ligi’nin sayı kralı Gebze Belediye’de

Mahir KANAAT

Erkekler 1. Ligi’nde şampiyon olarak Efeler Ligi’nde oynamaya hak kazanan Gebze Belediyespor, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Bu sezon Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Gebze Belediyespor, ligin sayı kralı olan Miguel Gutiérrez Suárez’i kadrosuna katmayı başardı.

Son iki sezondur İzmir temsilcisi Altekma forması giyen Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutiérrez Suárez 2024-2025 SMS Grup Efeler Ligi’nin en skorer oyuncusu oldu.

SUÁREZ KİMDİR?

1997 yılında doğan oyuncu Kübalı pasör çaprazı 2.00 metre boyunda 96 kilo. Smaç yüksekliği 363 cm olan Gutiérrez’in, blok yüksekliği 355 cm’dir. Oyuncu voleybol yolculuğuna ülkesinin Tigres de Villa Clara takımında başlamış, daha sonra kariyerine İtalya’nın Bunge Ravenna, Arjantin’in Gigantes del Sur, Suudi Arabistan’ın Al Khowildiah takımlarında devam etmiştir. İtalya’nın Tinet Prata di Pordenone takımından Altekma’ya transfer olan başarılı oyuncu son 2 sezon İzmir ekibinde yer almıştır. 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyesporumuzda forma giyecek olan Miguel Gutiérrez Suárez’e hoş geldin diyor, birlikte güzel başarılara imza atmayı diliyoruz.