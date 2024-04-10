Erkekler voleybolda şampiyonu belirleyecek seri yarın başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonu belirleyecek seride ilk maç, yarın başkent Ankara'da oynanacak.

Lig etabından lider çıkan ve play-off'larda Galatasaray HDI Sigorta'yı iki karşılaşmada da mağlup ederek finale yükselen Halkbank ile son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'a üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara'nın karşı karşıya geleceği şampiyonluk serisi yarın başlıyor.

Şampiyonluk için 3 galibiyetin yeteceği 5 maçlık seride ilk servis, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda saat 19.00'da atılacak.