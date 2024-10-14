Erkekler yine kadınları katletti!

Çözüm üretmekten uzak iktidar politikaları kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarını artırıyor.

Hemen her gün bir kadının öldürüldüğü Türkiye'de, bugün Adana ve Sakarya'da iki kadın daha hayattan koparıldı. Her iki fail de cinayetlerin ardından intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Nuran S.47 yaşındaki Nuran S. Sakarya'nın Geyve ilçesindeki evinde evli olduğu 56 yaşındaki Ömer S. tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü. Ömer S. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nuran S. ve Ömer S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Geyve Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

AYŞEGÜL SEFER SAKARYA'DA KATLEDİLDİ

Adana'da ise 37 yaşındaki Emre Naynal, 40 yaşındaki Ayşegül Sefer'i ateşli silahla öldürdü. Ardından Naynal, aynı tabanca ile intihar etti.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Naynal ve Ayşegül Sefer'in öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından cesetler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.