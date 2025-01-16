Erken doğumda Afrika’dan kötüyüz

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlıkta Ticari Çeteleşme Çalışma Grubu’nun "Yenidoğan çetesi skandalına” ilişkin hazırladığı raporda olayın neoliberal politikaların bir sonucu olduğunu bildirildi.

Raporda şöyle denildi: Yenidoğan yoğun bakım birimlerinde yaşanan skandal, piyasa odaklı sağlık politikalarının yarattığı krizlerin bir sonucu. Etik dışı uygulamalar halk sağlığını ciddi şekilde tehdit etmekte. Çözüm, sağlık sisteminin kamusal bir yapıya kavuşturulması ve sağlık hizmetlerinin herkes için eşit, ulaşılabilir ve nitelikli hale getirilmesi.”

YENİDOĞAN ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Raporun bebek ölüm hızına ilişkin bölümünde ise 2023’de bebek ölüm hızının bin canlı doğumda 9,8 olduğu belirtildi. Bu oranın hem gelişmiş ülkelerin hem de Sağlık Bakanlığı stratejik hedeflerinin gerisinde olduğu aktarılan raporda şöyle denildi: Yenidoğan ölümlerinin başlıca sebebi erken doğum.

Türkiye’de 100 canlı doğumda 11 olan erken doğum sıklığı, Avrupa, Afrika ve Asya ülkeleri ortalamasının dahi üstünde. Bu oran, Afrika’da yüzde 7.1, Afrika’da yüzde 9.9, Asya’da ise yüzde 10.4. Sağlığın belirleyenleri ve özellikle koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler bu yükselişe katkıda bulunmakta. Raporda şu tespitlere yer verildi:

• Özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerindeki toplam yatak sayısından fazla.

• Denetim yeterli değil.

• Hastanelerin yoğun bakım hizmetlerini kendileri değil de hizmet alımı yoluyla sürdürmeleri en büyük neden.