Erken kayıtta bile %100 zam

Özel okullar her yılın ocak ayı itibarıyla tavan zam oranı belirlenmeden erken kayıt ücretlerini açıklarken bu yıl bu dönem gerçekten de ‘erken’ başladı. Bazı okullar yeni kayıt ücretlerini duyurmaya başladı. Erken kayıt üzerinden açıklanan fiyatlarda yüzde 80’e varan zamlarla karşı karşıya kalan veliler ise yapılan zamlara tepkili.

Bir öğrenci velisi, “Geçen yıla oranla yüzde 60 zam yapılmış. Eğitim ve yemek 215 bin TL. Üstelik bu rakamlara kitap, servis, kıyafet dahil değil. Tüm bunlar eklendiğinde en az 350 bin TL’lik bir masraf oluşuyor. Erken kayıt fiyatı buysa sezon fiyatını düşünemiyorum” dedi.

Çocuğunun Uğur Okulları’nda öğrenimine devam ettiğini belirten bir başka veli ise erken kayıt ücretinin kendisine açıklanması sonrası İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe yazdığını ifade etti. Veli, “Geçen yılki kayıt ücreti 111 bin 100 TL iken, bu yıl erken kayıt için 199 bin 650 TL talep ediliyor. Yüzde 80’lik ertış bütçemizi zorluyor. Ayrıca, okul yemek ücretini de zorunlu tutuluyor. Okul yönetimi, erken kayıt yaptırmazsak kızımın yerini kaybedebileceğimizi söyleyerek baskı yapıyor” diye konuştu.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal özel okulların tavan zam oranı açıklanmadan önce erken kayıt yapmasının yasal olmadığına dikkat çekti. Koçal, “Yıllık oranlar belli olmadığı halde yeni eğitim öğretim dönemi için bir ücret belirlemek niyet okumaktan öteye gitmeyecektir. Okulun gelecek eğitim öğretim döneminde kapandığını düşünün, ödenen para ne olacak, hadi bir şekilde anaparayı kurtardınız, ya faizleri ne olacak? Okul yönetimi yeni zamlar sonrası erken kayıt indiriminden yararlanan velilere 2025 yılında ek ödeme talebi ile gidebilir. Bunların hiçbir garantisi yok. Eğitim yılı yeni başlamışken on ay sonrası için erken kayıt indirimi söylemi ile ücret talep etmek faizsiz kredi kullanımıdır” diye konuştu.