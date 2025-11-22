“Erken Kış” filminin galası Hopa’da yapıldı

Hopa Belediyesi’nin ev sahipliğinde yönetmen Özcan Alper ve Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü sahibi Leyla Tanlar’ın katılımıyla “Erken Kış” filminin galası Hopa’da gerçekleştirildi.

5 GÜNDE İNŞAAT HALİNDEN SİNEMA SALONUNA

Hopa Belediye İş Merkezi’nin 6. katında yer alan ve kısa süre önce hâlâ inşaat halinde bulunan alan, belediye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yalnızca 5 günde bir sinema salonuna dönüştürüldü. Salonun açılışı, filmin gala gösterimiyle birlikte yapıldı.

Gecede, gösterimin ardından Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden Songül Tan moderatörlüğünde yönetmen Özcan Alper ve başrol oyuncusu Leyla Tanlar’ın katıldığı bir söyleşi düzenlendi.

''BURASI BENİM EVİM, MEMLEKETİM''

Gösterim öncesinde konuşan yönetmen Özcan Alper, Hopa’da olmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Öncelikle burası benim evim, memleketim. Yıllar sonra, neredeyse 16 yıl sonra filmimizin galasını yine burada yapıyoruz. Çoğunluğu bu topraklarda çekilen bir filmin galasını Hopa’da yapmak bizim için çok anlamlı oldu. Salon yoktu ama belediye ekibi bir haftada adeta rekor kırarak nostaljik bir salon yarattı.”

''BU SICAK KARŞILAMA İÇİN MİNNETTARIM''

Filmdeki performansıyla Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Leyla Tanlar, Hopa seyircisinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek:

“Bu kadar kısa sürede böyle bir salonun hazırlanmış olması büyük emek. Burada olmak, bu ilginin içinde filmi paylaşmak benim için çok değerli,” dedi.

''BU SALON HOPA’YA KALICI BİR KÜLTÜR ALANI OLARAK KAZANDIRILACAK''

Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, film ekibine teşekkür ederek salonun dönüşüm sürecinden bahsetti:

“İki yıl önce film çekimleri sırasında, ‘Keşke bu filmin ilk galasını Hopa’da yapabilsek’ demiştik. Bugün o hayali gerçekleştiriyoruz. İnşaat halinde bir alandı; ekiplerimizle birlikte 5 gün içinde sinema ve kültür etkinliklerine uygun hale getirdik. Bundan sonra salonu çok daha iyi şartlara kavuşturarak kalıcı bir kültür mekânı olarak Hopa’ya kazandıracağız.”

SALONUN ADI: ÖZCAN ALPER SAHNESİ

Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, filmin galasıyla birlikte salona yönetmenin adını vererek alanı “Özcan Alper Sahnesi” olarak duyurdu.

Belediye, salonun teknik donanımının etaplar halinde güçlendirileceğini ve Hopa’nın kültür-sanat etkinliklerinin burada düzenli olarak sürdürüleceğini açıkladı.

Özcan Alper ve Leyla Tanırlar