Erken seçim acil bir talebe dönüştürülmeli

Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, muhalefete seslenerek, “Erken seçim istiyorsanız, bu hemen gerçekleştirilmesi gereken bir talebe dönüştürülmelidir” dedi. Dervişoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı da istifaya davet etti.

Ziyareti kapsamında İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’na gelen Dervişoğlu, burada parti teşkilatı ile bir araya geldi. Ziyarette Dervişoğlu’na İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve İYİ Parti İzmir Milletvekilleri Ümit Özlale ve Hüsmen Kırkpınar eşlik etti.

Dervişoğlu, teşkilat buluşmasının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erken seçim tartışmaları konusuna da değinen Dervişoğlu, şu görüşleri dile getirdi: ''Muhalefet erken seçimi talep etmesi her zaman hakkıdır. Vadesi olan bir seçim erken seçim olmaktan çıkar. Erken seçimi talep edenler ‘en yakın 1,5 yıl içinde olur’ diyorlarsa bu Türkiye’nin gündemine yeni bir tartışmaları taşıyacaktır. Ben bu erken seçim konuşmalarının kendi içerisinde spekülasyonlara dayalı birtakım talepler olduğunu düşünüyorum. Erken seçim istiyorsanız, bu hemen gerçekleştirilmesi gereken bir talebe dönüştürülmelidir.”