Erken seçim çağrısı

2025 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurul görüşmelerine başlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşan Dervişoğlu’nun, DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın elini sıkmaması dikkati çekti. TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partiler, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul salonunda eksiksiz yer aldı.

YILMAZ’DAN PEMBE TABLO

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinin oturumunu Suriye’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmeyle açtı. Kurtulmuş’un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bütçe konuşmasında, derin ekonomik kriz ile boğuşan Türkiye ekonomisine yönelik pembe tablo çizildi. Konuşmasını, kağıt üzerinde kalan ve yurttaşa yansımayan büyüme rakamları üzerine kuran Yılmaz, “Bu başarı, 14 yıllık kesintisiz büyüme trendinin devamını sağlamıştır” diye konuştu.

REKOR AÇIK TAHMİNİ

Yılmaz, 2023 yılındaki 1 trilyon 380 milyar TL’lik rekor bütçe açığını 960 milyar TL’lik deprem harcamalarına bağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın 2024 yılına yönelik bütçe açığı tahmini ise Türkiye ekonomisindeki enkazı gözler önüne serdi. Yılmaz, 2024 yılının sonunda bütçe açığının 2,1 trilyon TL olarak öngörüldüğünü belirtti.

Yılmaz, 2025 bütçesinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını da paylaştı. Yılmaz’ın paylaştığı verilere göre, 2025 bütçesinin 3,9 trilyon TL’si personel giderlerinden, 1,9 trilyon TL’si ise faiz giderlerinden oluştu. Merkezi yönetim bütçesinden 2025 yılında öngörülen mal ve hizmet alım harcaması ise 1 trilyon TL olarak kayıtlara geçti. Yılmaz’ın sunumunda ÖTV ile KDV’den elde edilecek tahmini gelir ise 5,7 trilyon TL olarak belirtildi.

İKTİDAR DERS ALMADI

Bütçe görüşmelerinde konuşan CHP lideri Özgür Özel, iktidarın seçmenin sandıktaki mesajından ders almadığını söyledi. Özel, bütçenin yoksullar için değil, zengin bir çevre için kullanıldığını belirtti.

Siyasetin kısır kavgalardan ve şahsi tartışmalardan arındırıldığı bir sürecin, “Normal” olduğunu kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel Kurul salonunun mermerlerine kan dökülmesi anormaldir. Can Atalay’ın cezaevinde tutulması normal değildir. Tayfun Kahraman’ın serbest kalması, Gezi tutuklularının özgürlüğü hukukun gereği normaldir. Biz hiçbir suni gündemin, hiçbir çıkar kavgasının milletin sesini bastırmasına izin vermeyeceğiz.” zel, AKP’nin seçim yenilgisinin ardından Anayasa değişikliği ve Öcalan tartışmalarıyla yapay bir tartışma başlatıldığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Bütçe konuşmasında kayyumlara da değinen Özel, iktidarın sandıkta kazanılan belediyeleri, “Masa başı operasyonlarla” işgal etmeye başladığını vurguladı. Asgari ücrete yönelik, “En az 30 bin TL olsun” talebini bütçe görüşmelerinde de yineleyen Özel, “Bizim asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz. Asgari ücret 2025’in ilk altı ayı için 30 bin lira olmalıdır” dedi.

2025 bütçesinde dolaylı vergilerin oranının yüzde 65 olduğunun altını çizen Özel, şunları kaydetti: “Bu vergi düzeni yoksulu ezen zengini kollayan bir düzendir. Cumhuriyetin ilk yıllarında aşar vergisi kaldırıldı, 100 yıldır aşar vergisi yok. Ama bu hükümet yeni bir vergi icat etti: Erdoğan’ın Aşırı vergisi. Her ücretli çalışan 12 maaşını 3 ya da 4’ünü vergi olarak ödüyor. Vergi cennetleri listesinin açıklanması ve bunlardan vergi alınması gerekiyor. İktidar açıklamazsa biz yapacağız. İktidarımızda vergi cenneti listesini yayınlayacağız.”

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Özel, Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili de konuştu. Suriye’nin paramparça hale geldiğini kaydeden Özel, “Her parça bir küresel gücün elinde oyuncak olma riskiyle karşı karşıya. Suriye’de iç savaş sona ermeli, geçiş hükümeti kurulmalı. CHP, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütçe konuşmasını erken seçim çağrısı yaparak bitirdi. Özel, sandığın milletin önünü konulması ve kararı milletin vereceğini ifade etti.