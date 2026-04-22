Erken seçim kulisi: AKP'de konuşulan tarih

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, erken seçim tartışmalarına dair kulislerde konuşulanları aktardığı bir yazı yazdı. Sarıkaya yazısında, Mayıs-Haziran 2027 tarihlerinin masada olduğunu yazdı.

YetkinReport'ta kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması için erken seçim gerektiğini ve Meclis'te 360 sandalyeye ihtiyaç olduğunu hatırlatan Sarıkaya, AKP içinden, “DEM destek vermez mi?” sorusu geldiğini aktardı.

Sarıkaya, “O zaman biz de bir yıl öne çekeriz, 2027’de yaparız” sözlerinin yükseldiğini belirtti.

EN UYGUN TARİH NE?

Sarıkaya, kulislerde konuşulanları şöyle aktardı:

"Bütün bunlardan yola çıkarak şunu çok rahat söyleyebiliriz: Zamanında kurulacak sandığa yakın bir tarihte erken seçim kararı almak risktir; TBMM’de 360 bulunamazsa yeni bir oyun planı kurulması olanaksız hale gelir. O nedenle 2028 Nisan veya Mayıs’ında yapılması ihtimali zayıftır…

Daha önce Mustafa Elitaş’ın da dile getirdiği Kasım 2027’de seçim de olası görünmüyor, çünkü sonbahar iktidarlara hiç yaramadı. AK Parti de bütün seçimlerini ilkbaharda yaptı, sonbahardan hep kaçındı.

En uygun tarih, 2027’nin mayıs veya haziranında seçime gitmek. Bir yıl öncesinden seçim kararına muhalefet de direnemez. Seçim kararının alınabilmesi için gerekli 360 oy sorunu da çıkmaz."

AKP'DEN "MUTLAK BUTLAN" YORUMU

CHP'ye açılan mutlak davasına da değinen Sarıkaya AKP'de halen etkin görevde bulunan bir milletvekilinin şu sözlerini aktardı:

"Şu cümle hukuk bilen, etkin görevde bulunan, AK Parti’nin mevcut milletvekiline ait:

'Seçim hukukunun da siyasetin de geri vitesi yoktur. CHP, bırakın olağanüstü olanları, olağan kurultayını tamamladı, tüzük kurultayı yaptı, geçmişte olan orada kaldı, kapandı. Bizim adımıza birileri konuşuyor, hukuk bilmeyen birileri parti adına ahkâm kesiyor. Butlan olursa ne olur, biliyor musunuz? En büyük zararı iktidar olarak biz görürüz. Onların sırtında küfe yok, ama biz ağır kayba uğrarız. Vatandaş bizi affetmez. Sandıkta yeneceğimiz varken, bu tür yollara tevessül ettik diye bize oy vereceği varsa da vermez. Ekonomiye ağır zararı da cabası' ”