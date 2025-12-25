Erken seçim talebini yineledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etti. Ziyaret öncesi Tele2’ye değerlendirmelerde bulunan Özel, erken seçim talebini yineleyerek iktidarın ilk sandıkta değişeceğini söyledi.

HER ŞEYİN SORUMLUSU ERDOĞAN

Ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üzerinden yapılan tartışmalara değinen Özel, tüm sorumluluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğunu vurguladı. “Bu ülkede Erdoğan dışında kimseye fatura kesilemez. Şimşek ne yapıyorsa Erdoğan yüzünden yapıyor” diyen Özel, enflasyonun seçim kazanmak uğruna bilinçli olarak yükseltildiğini, bedelin ise emekçilere ödettirildiğini söyledi.

TARİH ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

Yargı aracılığı ile gerçekleşen operasyonlara da dikkat çeken Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptıkları suç duyurusuna ilişkin de konuştu. Gürlek’in mal varlığı ve aldığı iddia edilen ek ödemelere ilişkin belgelerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildiğini belirten Özel, “Bugün işlem yapmayanlar yarın tarih önünde hesap verecek” dedi. Gürlek’le anlaştığı yönündeki iddialara ise sert tepki gösteren Özel, “Operasyonel habercilik yapanlar rezil oldu” ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevi önünden yapılan yayın sırasında konuşan Özel, burada inşa edilen büyük duruşma salonunu “dünyanın en büyük iftira salonu” olarak niteledi. Gazetecilerin insani olmayan koşullarda çalışmaya zorlandığını söyleyen Özel, bunun bilinçli bir yıldırma politikası olduğunu ifade etti. Tele1’e yönelik baskılara da değinen Özel, kayyum uygulamasını “muhalif medyayı susturma girişimi” olarak tanımladı.

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, meydanlarda yükselen toplumsal talebin açık olduğunu söyledi. “Geçim yoksa seçim var” sloganının ülkenin dört bir yanında karşılık bulduğunu belirten Özel, anketlerde ekonomi yönetimini başarılı bulanların oranının yalnızca yüzde 15 olduğunu hatırlattı. CHP’nin başlattığı imza kampanyasında 25,1 milyon imzaya ulaşıldığını da açıklayan Özel, bu imzaların “Adayımı bırak, sandığı getir” diyen milyonların iradesi olduğunu söyledi.

PKK’nin silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin değerlendirmesinde ise CHP’nin tutumunun net olduğunu vurgulayan Özel, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Komisyona sundukları raporla demokratikleşme önerileri getirdiklerini belirten Özel, “Yanlış bir şeyin içinde olmayız, ülkenin yararına olan neyse onu yaparız” dedi.

Programın sonunda 2025 yılını “baskıların ve acıların yılı” olarak tanımlayan Özel, 2026’ya dair umutlu mesajlar verdi. “Bu kötülükleri gerileteceğiz. Türkiye’de adalet, demokrasi ve iyilik kazanacak” diyerek sözlerini tamamladı.