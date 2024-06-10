Erken yerel seçime giden Fransa'da "aşırı sağa karşı birlik olma" çağrısı

Aralarında siyasetçi, aydın ve sanatçıların da olduğu 350 kişi, Le Monde gazetesinde ortak bildiri yayımlayarak, seçimlerde "solcuların ve çevrecilerin birlik içinde olmasını" istedi.

Fransa'da Avrupa Parlamento (AP) seçimlerinde aşırı sağın sandıktan birinci parti çıkmasının ardından erken seçim kararı alınan ülkede, "solcu partilerin birleşmesi" için çağrı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın AP seçimlerinde uğradığı yenilginin ardından erken seçime gidilen ülkede, solcu partilerin aşırı sağa karşı ortak cephe oluşturması için çağrıda bulunuldu.

Ülkenin en büyük sendikası olan Genel İş Sendikası'ndan (CGT) yapılan açıklamada, AP seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin oranı ile aşırı sağcıların oy oranının yükseldiğine işaret edilerek, "Bu eğilim, tüm Avrupa'da geçerli ancak aşırı sağcı listelerin en yüksek puan aldığı ve ilerleme kaydettiği ülke Fransa" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sendikanın AP seçimlerinin sonuçlarını ciddi bir öfkeyle karşıladığı belirtilirken, Macron da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisini (RN) "normaleştirmekle" suçlandı.

Macron'un Paris Olimpiyat Oyunları'na kısa süre kala, yerel seçim düzenleyerek "ateşle" oynadığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, CGT'nin ülkede ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının "normaleşmesine" izin vermeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in kazanmaması için solun birleşmesi gerektiği vurgulandı.

LE MONDE GAZETESİNDE ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI

Aralarında siyasetçi, aydın ve sanatçıların da olduğu 350 kişi, Le Monde gazetesinde ortak bildiri yayımlayarak, seçimlerde "solcuların ve çevrecilerin birlik içinde olmasını" istedi.

Bildiride, Fransız aşırı sağının AP seçimlerinde tarihi bir oy oranı elde ettiği kaydedilirken, "(Aşırı Sağ) Sağ, birliğini oluşturacak durumda ve şimdi Fransa'da iktidarın kapısında" ifadesi kullanıldı.

Ülkede sadece solcular ve çevrecilerin bir araya geldiği takdirde vatandaşlar için daha iyi bir yaşamın kapılarının aralanacağı belirtilen bildiride, "Aşırı sağın ülkeyi yönetmesini engellemek için 3 aydan az bir süremiz kaldı" denildi.

"GELECEK YEREL SEÇİMLERİ KAZANDIRACAK BİR SİYASİ TEKLİFTE BULUNMALIYIZ"

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkedeki 4 solcu partinin başkanları erken seçimlere ilişkin yerel saatle 16.00'da toplantı düzenledi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Koordinatörü Manuel Bompard, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, bu seçimlerde solcuların birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, aşırı sağın iktidarı ele geçirmekle tehdit ettiğini dile getirdi.

Bompard, Macron iktidarının tüm meşruiyetini kaybettiğini savunarak, "Gelecek yerel seçimleri kazandıracak bir siyasi teklifte bulunmalıyız." dedi.

Le Pen, RN'nin merkezinde yerel saatle 17.00'de, AP seçimlerinde aşırı sağcı Yeniden Fetih Partisinin liste başı olan yeğeni Marion Marechal ve Jordan Bardella'yı ağırladı.

Marechal'ın partisinin, Le Pen'in partisiyle seçimlerde ittifaka gidip gitmeyeceği netleşmedi.

SAĞCILARDAN "MACRON'LA KOALİSYONA HAYIR" MESAJI

Fransa'da merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisi (LR) Başkanı Eric Ciotti, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'yı "yıpratan" bir iktidarla koalisyon yapmalarının mümkün olmadığını kaydetti.

Ciotti, Macron iktidarının, daha fazla vergi, göç ve güvensizlik anlamına geldiğini savunarak, "İlkelerimize sadık kalarak, bu kampanyayı sağcı ilkelerle yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.