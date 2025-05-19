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Erkenek tünelinde trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2025 12:09
  • Giriş: 19.05.2025 12:09
  • Güncelleme: 19.05.2025 12:10
Kaynak: İHA
Erkenek tünelinde trafik kazası: 1 yaralı

Malatya’da Erkenek Tüneli içerisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde yer alan Erkenek Tüneli’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen Ç.A. (68) idaresindeki 23 BZ 850 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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