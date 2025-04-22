Erlau’da patron, tüm sendikalı işçileri işten attı

Gebze'de kurulu bulunan Alman sermayeli Erlau Metal'de patron, Birleşik Metal-İş Sendikasına üye olan işçilerin Çalışma Bakanlığı tarafından verilen olumlu yetki tespitine itiraz etti.

Sendikalı 1 işçiyi işten attı. İşçilerin yetki itirazının geri çekilmesi ve işten atılan mesai arkadaşlarının işe iade edilmesi talebiyle yaptığı eylemler sürerken patron sendikalı tüm işçileri işten attı.

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler fabrika önünde eylem yaparken Birleşik Metal-İş şu açıklamayı yaptı.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bakanlığın sendikamız lehine verdiği olumlu yetki tespitine itiraz eden, ardından 1 üyemizi işten atan #ERLAU işvereni, #sendika düşmanlığını bir üst boyuta taşıyarak tüm sendika üyesi işçileri işten attı! Pes etmeye hiç niyetimiz yok! En temel, evrensel, anayasal hakkımız olan sendikalı ve toplu sözleşmeli çalışma hakkımız için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz! Patronların bu saldırılarına, pervasızlığına, hukuk tanımazlığına asla teslim olmayacağız!"