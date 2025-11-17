Erling Haaland 63 yıllık rekorun sınırında

Norveç'in süper yıldızı Erling Haaland, dün takımının 4-1 kazandığı ve Dünya Kupası bileti aldığı İtalya maçında fileleri yine sarstı. 25 yaşındaki santrfor böylece üst üste 11'inci uluslararası maçta da gol atma başarısı gösterdi ve 63 yıllık rekoru egale etti.

İtalya filelerine iki gol birden bırakan Haaland, Malezyalı Abdul Ghani Minhat'ın rekorunu ortak oldu. Haaland, Norveç formasıyla çıkacağı ilk maçta da ağları sarsması halinde rekorun yeni sahibi olacak.

Bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 19 maçta 22 gol kaydeden Norveçli yıldız sergilediği performansla Harry Kane'le beraber Avrupa'nın en formda oyuncuları arasında görülüyor. Milli Takım formasıyla çıktığı 48 maçta rakip fileleri tam 55 kez sarsan Haaland, ulaşılması güç istatistikleri bir bir gerçeğe çeviriyor. Haaland henüz 25 yaşında olmasına rağmen ülke tarihinin en golcü futbolcusu konumunda.

'BAMBAŞKA BİR SEVİYE'

Kariyerinde toplam 348 maçta 280 gol kaydeden Erling Haaland futbolu bıraktığında ne kadar rekor kıracak büyük merak konusu. Manchester City Menajeri Pep Guardiola ise onun etkisini şu sözlerle özetliyor: "Messi veya Cristiano ile oynamak gibi; etkisi muazzam. Elbette başka oyuncuların da gol atmasına ihtiyacımız var ama o takımı bambaşka bir seviyeye taşıyor."