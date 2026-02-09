Erman Toroğlu'dan savcılık sürecine dair açıklama: Böyle bir suçtan adliyeye gitmek varmış

Spor yorumcusu Erman Toroğlu'na , 8 Şubat 2026 tarihinde Sözcü TV'de 'Maç Varsa Erman Hoca Var' programında yaptığı açıklamasından dolayı re'sen soruşturma açıldı. Soruşturmada ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ iddiası yöneltildi. Savcılığa verdiği ifadenin ardından Toroğlu adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve hakimlik tarafından yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Sözcü TV'ye konuk olan Erman Toroğlu sürece dair yaşananları anlattı. Erman Toroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"BEN SİYASETİ ÇOK FAZLA SEVEN BİR ADAM DEĞİLİM"

"Benim siyasetle alakam yok. Bir tek 91’de herhalde… Cavit Çağlar beni siyasete itti, Doğru Yol Partisi’nden. Demirer vardı. Çok asfalttan kazanamadım. Aynen Güven Gürkan kazandı. O da okuldan hocamdır. Ben kazansaydım spor bakanı olacaktım. Ben kazanamayınca Mehmet Ali Yılmaz’ı yaptılar, o da arkadaşımdır. Onu yaptılar. Ben siyaseti çok fazla seven bir adam değilim. Benim işim spor. Futbolcu oldum iyi ki olmuşum. Hakem oldum ve bugün de devam ediyorum.

"DURSUN BAŞKAN VE FEDERASYON BAŞKANI ÇIKSIN KONUŞSUN"

Dursun Başkanın açıklamalarını Türkiye aylardır merak ediyor. Herkes konuşuyor. Herkes soruyor. Ben de merak ediyorum. Herkes yorum yapıyor. Ben de diyorum ki tüm bunlar olurken Dursun Başkan ve Federasyon Başkanı çıksınlar konuşsunlar. Herkes bir şey söylüyor çünkü bu bütün takımları ilgilendiren bir olay. Ben bunu söyledim. Saat gece 3'te yattım geç yattım. Sabah saat 10.00'da telefon geldi. Bir polis arkadaş aradı savcı bekliyor dedi. Hanım ben de geleyim mi dedi. Ben giderim dedim. Saat 11.00'de adliyeye gittim. Savcı çağırdı, anlattım. Dışarıda bekleyebilirsiniz dedi, çıktık. Herhalde şüpheli ile mi girdik içeriye bilemiyorum sonra katip geldi. İş başka boyuta girdi dedi. Bu sefer avukatınız gelsin dediler. Hanım avukattı geldi beraber girdik. Çıktık, ben 10.00'da uyanıp adliyeye gidiyorum. Savcının verdiği karar yurtdışı çıkma yasağı ve adli kontrol. İmza atacakmışım. Geçenlerde bir televizyonda şunu söyledim, hiç aklımdan geçmiyor adliyeye gitmek falan. Ben hayatımda içki içmedim, sigara içmedim kumar oynamadım yaşım da 77. Böyle bir suçtan adliyeye gitmek varmış.

"BEN BU VATANDAN NİYE GİDEYİM? BEN BURADA DOĞDUM, BURADA ÖLECEĞİM"