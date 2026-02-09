Erman Toroğlu hakkında adli kontrol kararı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DUYUMA DAYALI BİLGİLER EDİNDİĞİNİ..."

"Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” iddiası bakımından re’sen soruşturma işlemine başlanılmıştır.

Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Erman Toroğlu, Sözcü TV'deki programında yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun: Sakın aramızda konuşulanı açıklama. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Federasyon başkanına diyor ki Dursun başkan 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. içerden de baskı var. bize yardım ol destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir."

ADLİ KONTROL KARARI

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, televizyon kanalında yaptığı açıklamalarında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol tedbiri uygulandı.

Toroğlu, savcılığa verdiği ifadede programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu.

Toroğlu adliye çıkışında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bana soracağınıza Dursun Özbek ve TFF Başkanı'na sorun."