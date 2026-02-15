Erman Yaşar spikerliğini üstlendiği karşılaşmada Emre Özcan’ın çalıştırdığı 1863 Boğaziçi SK, Tunçspor engeline takıldı

Futbol yorumcusu Emre Özcan'ın çalıştırdığı 1863 Boğaziçi SK'nin İstanbul 1A play-off yarı finalinde Ahmet Kaya’nın çalıştırdığı Tunçspor ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1’lik sonuçla berabere sona eren mücadele Tunçspor’un uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 sona erdi.

Maçın anlatımını spor spikeri Erman Yaşar üstlenirken Youtube yayıncısı Hasan Arda Kaşıkcı da karşılaşmanın yorumculuğunu üstlendi.

Karşılaşma Mackolik’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı.

Karşılaşmanın YouTube yayını anlık olarak yaklaşık 17 bin kişi tarafından takip edildi.

İstanbul 1. Amatör Lig play-off yarı finalinde Emre Özcan'ın çalıştırdığı 1863 Boğaziçi SK, Tunçspor ile kozlarını paylaştı.

Kartal Mimar Kubilay Köse Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 14.00'te başladı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1’lik eşitlikle noktalandı.

Uzatmaların ikinci devresinde bir gol bulan Tunçspor müsabakayı 2-1 kazandı.

118. dakikada saha içinde yaşanan gerilimde her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart ile oyun dışına atıldı.

Karşılaşmayı kazanan Tunçspor, finalde Büyükçekmece Belediyespor ile Süper Amatör Lig’e yükselme mücadelesi verecek.

1863 BOĞAZİÇİ HAKKINDA

Boğaziçi Üniversitesi’nin futbol takımı 1863 Boğaziçi SK, 1. Amatör Lig’de mücadele ediyor.

Kulüp, sadece Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan ya da geçmişte okumuş olan futbolcularla mücadele ediyor.

Spor yorumcusu Emre Özcan, 2024 yılının Eylül ayından bu yana 1863 Boğaziçi SK’nin teknik direktörlüğünü yürütüyor.

1863 Boğaziçi SK’nin bir önceki teknik direktörü ise bir diğer futbol yorumcusu Ali Ece’ydi.